Terracina, riaperta la galleria dopo il distaccamento di un tubo: ma ancora traffico e file chilometriche

Terracina. Alle 9.30 circa di questa mattina, venerdì 13 maggio, è stata finalmente riaperta la galleria di Terracina, in precedenza chiusa a causa del distaccamento di un tubo avvenuto nel corso della nottata. L’inconveniente aveva reso necessaria l’interdizione al traffico di una zona chiave, fondamentale, per la cittadinanza della zona che si dirige verso Roma o Latina.

Traffico il tilt e problemi di viabilità

Il traffico, però, al momento, è ancora in parte bloccato. Probabilmente lo sarà a lungo, dal momento che l’unica alternativa era quella di attraversare le strade del centro cittadino. In breve tempo, verrà ripristina la viabilità.

I lavori dopo la caduta del tubo

La caduta e il distacco un cavo avvenuto durante la notte, pare abbia urtato anche un veicolo che in quel momento stava transitando all’interno della galleria. Per questo, per ragioni di sicurezza e per poter ripristinare il luogo, il tunnel era stato chiuso al traffico, sostanzialmente deviato al centro di Terracina.

La situazione questa mattina

Inutile sottolineare i disagi per la circolazione, già evidenti anche senza tali problematiche. La circolazione è stata deviata, come anticipato, verso il centro cittadino, creando ingorghi e attese smisurate. Mattina di stress e concitazione, certo, per gli abitanti, con file chilometriche, infinite, soprattutto all’ingresso sud della cittadina tirrenica.