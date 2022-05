Terracina, esce di casa e scompare nel nulla: l’appello della figlia per ritrovare il padre Amedeo

Terracina. La figlia ha lanciato il disperato appello sulla piattaforma social di Facebook, e nei relativi gruppi di condivisione del territorio: un appello disperato dopo l’improvvisa scomparsa del padre qualche ora prima.

Scomparso dopo essere uscito di casa

Il signor Amedeo sembra essere scomparso nel nulla dalla giornata di ieri, venerdì 13 maggio, precisamente nel pomeriggio, intorno alle 17.00, a Terracina in provincia di Latina.

A complicare le cose, il fatto che sia uscito a piedi, senza lasciare traccia e, soprattutto, senza il proprio cellulare, quindi senza possibilità alcuna di poterlo contattare.

L’appello della figlia per il padre Amedeo

Come fa sapere la figlia solamente qualche ora fa, l’uomo quando si è allontanato di casa era diretto verso lo shop Orizzonte, in via Badino, poco prima di scomparire definitivamente. Al momento della scomparsa indossava un jeans, una camicia bianca ed un gilet blu. Si tratta di un uomo alto 1,85 cm, con occhi verdi e capelli brizzolati.

Chiunque abbia notizie può scrivere direttamente alla nostra redazione, che si metterà in contatto con gli interessati, oppure rispondere al post sul gruppo Facebook ”Sei di Terracina se…” Intanto le forse dell’ordine sono state avvertite e le ricerche sono partite proprio nelle ultime ore.