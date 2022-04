Ostia, anziana trovata nel parco con le vertebre rotte: è mistero

Stava passeggiando con il cagnolino a Ostia, nel Parco del Drago, quando sarebbe caduta accidentalmente a terra. Forse un malore. Fatto sta che la donna, un’anziana di 76 anni, è stata subito portata in ospedale, al Grassi di Ostia, e qui dagli accertamenti è risultato che aveva diverse vertebre rotte, oltre che un edema cerebrale.

Il racconto del testimone

È stato un testimone a raccontare di aver visto la donna nel parco, a spasso con il cagnolino, accasciarsi improvvisamente a terra. Da lì la chiamata ai soccorsi e la corsa in ospedale, al Grassi di Ostia, poi il trasferimento in gravi condizioni al San Camillo di Roma, dove il personale sanitario del 118 si sta prendendo cura dell’anziana.

Le indagini

L’Ospedale ha subito allertato la Polizia, perché ai medici qualcosa non torna. Possibile che per una caduta la donna abbia riportato così tante ferite? Così tante vertebre rotte? È forse successo qualcosa? Al momento gli agenti della Polizia stanno indagando per capire se tutto sia compatibile con la caduta, ma nessuna pista, attualmente, viene esclusa.