Ostia, Chiara Mercuri scomparsa: l’appello della famiglia per ritrovarla

Si chiama Chiara Mercuri ed è scomparsa a Ostia il 14 gennaio 2022. Ha 46 anni e, l’ultima volta che è stata vista, si trovava all’hotel Ping Pong sul lungomare Toscanelli di Ostia. La donna si era stanziata lì dopo il furto subito nella sua casa, in corso Duca di Genova: sembrerebbe che tre persone si siano introdotte e abbiano portato via tutto, anche i mobili e il letto. Scomparsi anche i suoi tre cagnolini Chihuahua Totò, Molly e Marcellino.

Persona scomparsa a Ostia: il fatto

Era dal 1 gennaio che si trovava nell’albergo Ping Pong, dopo il furto nella sua casa. Sono due settimane, però, che i familiari non hanno notizie della donna, e ora sono molto preoccupati. I parenti pensano anche che il soggiorno in albergo possa essere connesso con la scomparsa. La donna è molto conosciuta nella zona del litorale: è una persona riservata e a volte passeggiava con dei passeggini all’interno dei quali portava i tre cuccioli, da cui non si separava mai.

L’appello della famiglia

A segnalare la scomparsa i familiari attraverso la nota trasmissione “Chi l’ha visto?”. Queste le parole della cugina: «Chiara, se ci stai ascoltando. Io, tutta la tua famiglia e tuo fratello siamo estremamente preoccupati. Mandaci un segnale, un contatto, chiama tuo fratello». Aggiunge, poi: «Chiara è una persona vulnerabile, potrebbe mettersi in situazioni a rischio, chiedo a tutti di fare attenzione e di segnalare la sua presenza subito alle forze dell’ordine».

(Foto Facebook “Chi l’ha visto?”)