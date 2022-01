Ostia, donna non risponde da giorni al citofono: trovata morta in casa

Un vera tragedia, ancora una volta all’insegna della solitudine: è il drammatico evento accaduto ieri pomeriggio a Ostia, precisamente in via delle Baleniere. Un’anziana di 73 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione. Era qualche giorno che la portiera del palazzo non la vedeva così ha suonato al citofono. La 73enne, però, non ha mai risposto, e questo ha fatto allertare ancora di più l’altra donna che, preoccupata, ha chiamato le forze dell’ordine.

Ostia, non risponde al citofono: trovata morta, il fatto

Ieri pomeriggio, precisamente intorno alle 17.50, le pattuglie Volanti e Lido della polizia di stato sono intervenute in via delle Baleniere. Ad aver allertato gli agenti è stata la portiera di un palazzo, preoccupata in quanto era qualche giorno che non vedeva una dei condomini, un’anziana di 73 anni. Gli agenti intervenuti, purtroppo, hanno solo potuto constatare che la 73enne era deceduta nella sua abitazione. Le cause della morte sono naturali. La salma è stata disposta al medico necroscopo. Questa tragica vicenda fa eco a quanto accaduto qualche giorno fa ad Ariccia, dove un uomo è deceduto sempre nella propria abitazione, in solitudine.

(Foto di repertorio)