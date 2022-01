Era solo in casa, nessuno che potesse intervenire o aiutarlo. E’ moto così un uomo ad Ariccia, precisamente in via Rufelli. Un malore se lo è portato via, in quella casa in cui viveva in solitudine. Il drammatico evento è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. l’allarme è stato lanciato da un amico, preoccupato dal fatto che non rispondesse al citofono. Sono intervenuti così i vigili del fuoco che hanno così permesso di entrare nella casa. Poi, l’arrivo dei carabinieri. Ma non c’è stato nulla da fare: il decesso dell’uomo è stato accertato e segnalato per cause naturali. Soffriva, infatti, di patologie pregresse.

(Foto di repertorio)

