Ostia, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: gravissimo

Ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, e per cause tutte da accertare ha finito la corsa schiantandosi contro un albero. E’ successo questa mattina, poco dopo le 6, in via di Castel Fusano, all’incrocio con via Canale dello Stagno.

Leggi anche: Tragico incidente a Roma, auto contro moto: morto un uomo

Ostia: perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero

Questa mattina, intorno alle 6.10, gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare sono intervenuti in via di Castel Fusano: è qui che un uomo a bordo della sua auto ha prima perso il controllo del mezzo, poi si è schiantato violentemente contro un albero. L’uomo è stato trasportato in codice rosso prima all’ospedale Grassi di Ostia, poi al San Camillo, dove si trova tuttora ricoverato. Spetterà ai caschi bianchi ricostruire l’esatta dinamica, capire cosa sia successo e perché l’auto sia andata ad impattare contro l’albero. Quello che è certo è che via di Castel Fusano è stata chiusa da via Longarina a via dei Pescatori in entrambi i sensi di marcia per tutti i rilievi del caso, con deviazioni su via Luigi Pernier e via Agostino Chigi.

❗ #Roma #incidente – Via Castel Fusano ⛔ chiusura temporanea tra Via Carlo Maviglia e Via dei Pescatori in entrambe le direzioni ⚠️ possibili rallentamenti nell'area circostante#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) February 18, 2022