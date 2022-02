Tragico incidente a Roma, auto contro moto: morto un ragazzo

E’ tragico l’incidente avvenuto oggi intorno alle 16.20 in via Tor Cervara, Roma, vicino La Rustica. Sono stati coinvolti una macchina e una motocicletta e, stando ad alcune testimonianze, sembrerebbe che sia morto un ragazzo. I residenti hanno immediatamente allertato gli agenti della polizia locale, che si sono recati sul posto per effettuare i primi rilevamenti.

Incidente mortale a Tor Cervara: macchina contro moto

Stando a una testimonianza, parrebbe che un SUV stesse svoltando da via di Tor Cervara quando ha impattato contro un motociclista proveniente dal lato opposto, prendendolo in pieno. Il racconto dei testimoni è agghiacciante: “La moto è rimasta a metà, so che il motociclista è morto”, racconta una dei presenti, molto provata dall’accaduto. E ancora: “Ho visto una scarpa da una parte, una ruota dall’altra… ho capito che era molto molto grave.” Il fatto è avvenuto proprio davanti a un bar della via. La strada è stata chiusa.

Seguono aggiornamenti.

(Foto di repertorio)