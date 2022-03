Ostia, svaligiano negozio di abbigliamento, ma lasciano le impronte sulla vetrina: arrestati

Era stato un colpo enorme: 47mila euro in capi di abbigliamento, sottratti in un negozio di Ostia. Ma uno dei ladri è stato un po’ “maldestro” e ha lasciato le proprie impronte su una vetrata del negozio: questo elemento è stato fondamentale per incastrare il criminale, insieme al suo complice. I due sono stati arrestati dagli agenti della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Ostia.

Arrestata coppia di 45enni italiani

Il colpo era andato a buon fine, ma una distrazione è costata loro cara: finiscono così in manette due uomini italiani di 45, F.G. e C.M. A incastrarli le impronte lasciate da uno di loro sulla vetrina del negozio che hanno svaligiato e da cui avevano portato via circa 47mila euro in capi di abbigliamento. Fondamentali anche i filmati assunti dalle telecamere degli esercizi limitrofi, che hanno consentito di individuare la vettura utilizzata.

Furto a Ostia: l’incarcerazione

A F.G. è stato così contestato il reato di furto, mentre a C.M. quello di ricettazione. I poliziotti hanno potuto riconoscere i capi rubati grazie ai cartellini e ai codici a barre ancora presenti sui capi. I due sono stati sottoposti alla misura cautelare di incarcerazione, mentre gli agenti hanno restituito la merce rubata al legittimo proprietario.

