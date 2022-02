Outlet Castel Romano, Burberry licenzia 16 dipendenti

Outlet Castel Romano. Un licenziamento in tronco, e in blocco come se non bastasse. Le commesse del brand di lusso britannico Burberry sono esasperate dalla notizia che arriva nelle ultime ore e che sembra essere irrevocabile. Il noto brand, infatti, ha annunciato di recente la necessità di avviare una procedura di licenziamento collettivo.

Licenziamento in blocco a Castel Romano

La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno, e non saranno poche le dipendenti che si ritroveranno senza lavoro a seguito di questa brusca manovra. Infatti, come si legge nel comunicato che ha diffuso l’azienda per rendere nota l’azione al sindacato, sarebbero ben settantasette le dipendenti sul territorio nazionale, colpite per la chiusura di due attività.

Chiusura definitiva?

Le domande restano molte, così come i disagi che ingenerati dalla repentina decisione. Ciò che sospettano le commesse è che l’intento reale dell’azienda sia quello di chiudere definitivamente l’outlet di Castel Romano. Intanto però alle loro domande non giungono risponde, e quando arrivano, in quelle rare occasioni, sono offuscate da una retorica poco chiara. Ad aggiungere uno spettro di malessere rimane il fatto che siano tutte donne ad essere state licenziate. Ancora una volta, sono loro a pagarne le conseguenze.