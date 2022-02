Pagamento pensioni febbraio 2022, quando arriva il bonifico: data e calendario

Sono già state pagate le pensioni di febbraio 2022 perché, come ogni mese, Poste Italiane e Inps hanno predisposto il ritiro in contanti anticipato. Una modalità, messa in campo durante la pandemia, per evitare assembramenti, per tutelare la salute dei cittadini. Ma quando si conclude il pagamento delle pensioni di febbraio 2022?

Pagamento pensioni febbraio 2022: il calendario

Dalla A alla B: mercoledì 26 gennaio 2022

Dalla C alla D: giovedì 27 gennaio 2022

Dalla E alla K: venerdì 28 gennaio 2022

Dalla L alla O: sabato mattina 29 gennaio 2022

Dalla P alla R: lunedì 31 gennaio 2022

Dalla S alla Z: martedì 1 febbraio

Ricordiamo, tra l’altro, che da oggi servirà il Green Pass, nella versione ‘base’ per accedere alle poste. Ma le pensioni di febbraio saranno anche accreditate in automatico, senza recarsi di persona in ufficio: un’opzione valida per chi conto corrente bancario, conto BancoPosta, carte Poste Pay Evoluzioni o un libretto di risparmio postale.