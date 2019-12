Paolo Bonolis: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’ospite a Domenica In

La puntata di Domenica In di oggi, domenica 1 dicembre, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con una lunga intervista a Paolo Bonolis, che presenterà il suo libro e si racconterà tra vita privata, carriera e progetti futuri.

CHI È PAOLO BONOLIS?

Paolo Bonolis è nato il 14 giugno 1961 sotto il segno dei Gemelli a Roma. I suoi avi avevano radici in Romania ed il loro cognome era originariamente Bonoli, che acquisì poi una s quando la famiglia si trasferì in Sardegna. Paolo è figlio unico ed è nato da Silvio che trasportava burro ai mercati generali e da Luciana, di origine salernitana che lavorava come segretaria in un’impresa di costruzioni. Paolo si è diplomato al liceo classico, si è iscritto a Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ma dopo tre esami si è trasferito a Scienze Politiche, senza però mai completare gli studi. Ha cominciato la sua carriera nel 1980 in Rai, per poi passare nel 1982 sulla neonata emittente privata Italia 1. Ha condotto svariati programmi di successo per le reti Mediaset e Rai ed ha condotto anche il Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009.

LA VITA PRIVATA DI PAOLO BONOLIS

Paolo Bonolis è stato sposato per 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Laura Freddi, conosciuta nell’ambito della trasmissione televisiva Non è la Rai. Dal 1997 è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva: è diventata sua moglie nel 2002 e i due hanno tre figli – Silvia, Davide e Adele.

CURIOSITÀ SU PAOLO BONOLIS