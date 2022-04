Paolo Ruffini: chi è, età, carriera, le curiosità che non sapevi e la vita privata

Domenica In. Paolo Ruffini sarà ospite oggi, domenica 24 aprile nel salotto più famoso della domenica pomeriggio in compagnia della grande Mara Venier. Qui, davanti alle telecamere del suo studio, molti ospiti faranno parlare di loro, con interviste esclusive, domande e curiosità a tema. Tra i tanti che calcheranno lo studio anche lui, il simpaticissimo Paolo Ruffi. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è: la biografia

Paolo Ruffini è nato a Livorno il 26 novembre 1978. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari e al film Ovosodo di Paolo Virzì. Per molti anni ha lavorato come animatore nei villaggi vacanze. Nel 2001 ha fondato l’Associazione cinematografica Nido del Cuculo, con la quale organizza eventi, rassegne e festival cinematografici.

Le esperienze con MTV On the beach

Nel 2002 ha vinto il concorso Cercasi VJ su Mtv e per più di tre anni ha condotto programmi come MTV On the beach. Nel 2005 ha lasciato la rete musicale e ha cominciato una collaborazione con Marco Giusti, figurando come autore di Stracult, trasmissione di Rai 2 sul cinema di genere.

Attore e presentatore storico di Colorado

Ha iniziato poi a lavorare come attore, alternando a questo la conduzione nel 2011 del programma comico Colorado. Nel 2018, recentemente, ha debuttato a teatro con l’happening comico Up & Down, accompagnato da attori disabili. Di recente, tra le altre cose, ha annunciato anche di aver terminato il suo nuovo lavoro, dal titolo “PERDUTAMENTE”. Si tratta di un documentario molto impegnato, che affronta la malattia di Alzheimer, ma che soprattutto parla d’amore, come lui stesso ha dichiarato in più occasioni.

La vita privata e gli amori

Dal 2007 al 2013 è stato sposato con l’attrice Claudia Campolongo, ma per ragioni di privacy lo ha dichiarato soltanto nel 2015. Dopo la rottura, dal 2015 al 2019 è stato legato sentimentalmente all’attrice Diana Del Bufalo.

