Pasqua con l’allerta meteo nel Lazio: «Venti da forti a burrasca e mareggiate»

Maltempo in arrivo nel Lazio nella tarda serata di oggi e soprattutto per domani, giorno di Pasqua. Non pioggia ma venti forti, questo l’oggetto del bollettino d’allerta meteo diramato poco fa dalla Protezione Civile. «Venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su settori costieri ed appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte», questo l’avviso per la Regione. Di seguito la mappa con le principali zone d’allerta.

Meteo Pasqua e Pasquetta Roma

Del probabile peggioramento delle condizioni meteo per il weekend di Pasqua e Pasquetta nel Lazio e nella Capitale vi avevamo già anticipato. Niente pioggia però ma solo vento forte come visto. Ad ogni modo, per ciò che riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 17 aprile 2022, il tempo sarà comunque stabile con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Maggiori spazi di sereno nelle ore serali, con temperature comprese tra 7 e 19°C.

Il tempo nel Lazio domani e lunedì

Nel resto della Regione, invece, domani ci saranno locali precipitazioni al mattino su rilievi interni e basso Lazio, con neve oltre i 1.300 metri. Tra il pomeriggio e la sera si rinnovano le condizioni di tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi.