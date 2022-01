Paura a Roma, camper esplode a Corso Francia: fiamme e alta colonna di fumo

Ancora un incendio nella capitale: questa volta ad aver preso fuoco è stato un camper, in zona Corso Francia. Il fatto è avvenuto non molto tempo fa, quindi nella prima serata di oggi, 14 gennaio 2022. La dinamica non è ancora chiara, le forze dell’ordine devo infatti ancora eseguire le indagini. Il fatto è avvenuto precisamente in via Svezia all’altezza del viadotto in Corso Francia. Si è sentito un forte boato, poi denso fumo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, per la precisione il II Gruppo Parioli insieme al XV Gruppo Cassia. Allertati anche i Vigili del Fuoco. Al momento non risultano persone ferite. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con la strada chiusa temporaneamente.

(Foto di repertorio)