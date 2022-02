Paura a Roma: incendio in un appartamento, fumo ovunque

Momenti di paura a Roma nel pomeriggio di oggi: per cause ancora da chiarire è scoppiato un incendio in un appartamento in zona Colle Salario. Nello specifico a largo Monte S. Giusto 10. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale e, poco dopo, i Vigili del Fuoco.

Paura a Roma, fumo ovunque

Erano le 15.30 circa quando è scoppiato un brutto incendio in largo Monte S. Giusto 10, precisamente al settimo piano di un condominio. Molta la paura dei presenti a causa del forte vento che areava la combustione e diffondeva una quantità incredibile di fumo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano che, insieme ai residenti, sono riusciti a spegnere quasi completamente le fiamme, ancor prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco della Squadra Nomentano 6A. Fortunatamente non ci sono stati feriti né ingenti danni alla struttura. Presente, sul posto, anche l’autoscala AS6 dei Vigili del Fuoco. ù

(Foto di repertorio)