Paura ai Castelli, “Volevo vedere il cane”: bimbo di 2 anni scappa nella notte

Voleva vedere un cane: questo il motivo che ha spinto un bimbo di 2 anni e mezzo (il piccolo è di agosto del 2019) a uscire di casa nella notte. Il fatto è avvenuto ieri sera, martedì 30 marzo 2022. I genitori, residenti a Roma ma che hanno affittato per qualche giorno un residence ai Castelli Romani, lo avevano messo regolarmente a letto. Poi, nella notte, il bambino si è alzato ed è uscito di casa, in pigiama e scalzo.

Si è allontanato di 300 metri

Ha percorso circa 300 metri a piedi nudi, entrando nella casa di un signore del luogo e restando in giardino: a trovarlo proprio il proprietario, allarmato perché in quel momento era fuori casa ma continuava a ricevere notifiche circa un’intrusione nella sua abitazione. E’ rientrato e qui si è trovato di fronte il piccolo. Sorpreso gli ha chiesto cosa ci facesse nel suo giardino e il bambino ha risposto che voleva vedere il suo cane.

Bambino fuggito nella notte: il ritorno a casa

Allertati i Carabinieri, i militari hanno ricondotto il piccolo dai genitori: il bimbo è stato in grado, infatti, di indicare al personale la strada del ritorno. La famiglia, non di certo di sbandati, è rimasta sconvolta: non si erano accorti della fuga. La vicenda, fortunatamente, è finita bene.

