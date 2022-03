Roma, trovato in possesso di oltre 600 pasticche di ecstasy: arrestato

Erano in corso i controlli dell’antidroga nella zona nord di Roma quando i Carabinieri hanno intercettato e arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato portato in caserma e poi in udienza a piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato: a questo punto è stato portato in carcere.

Arresto per droga a Roma: si tratta di un 28enne romano

Si aggirava con fare sospetto in via Prato della Corte, vicino a via Cassia Bis, quando i militari lo hanno fermato. Con sé aveva 385 euro in contanti e alcune pasticche di ecstasy: i soldi, probabilmente, erano il guadagno di un’attività illecita. Finisce così in manette un giovane di 28 anni, romano, senza occupazione e con precedenti. Ma non è finita qui, perché aveva con sé anche un mazzo di chiavi di un appartamento piuttosto vicino, da lui utilizzato.

Droga per la malamovida

Dentro la casa i Carabinieri hanno trovato, dopo una perquisizione, non solo i suoi documenti di identità e un cellulare, ma anche altre 575 pasticche di ecstasy, 180 grammi di hashish e 70 grammi di cocaina, oltre che vario materiale utile al confezionamento della droga e un coltello per tagliare la sostanza ed un’agenda con vari appunti con nomi a cui era stata ceduta la droga. Rinvenuti anche 320 Kune, valuta della Croazia. Si presuppone che la droga fosse destinata alla malamovida della zona di Roma nord.

