In questo articolo proviamo a spiegare tre trucchi che forse non conoscevate. Il primo, è un trucco molto semplice e banale ma a cui forse non avevate pensato. Andiamo a scoprirli insieme.

Il primo, è un trucco che sorprende. Crediamo che voi abbiate riscontrato un problema del genere come noi. Basta comprare un po’ di frutta o cibo al supermercato. Potreste aver fatto il nodo troppo stretto e non riusciate più ad aprirlo.

Il primo trucco

In questo momento, potrete prendere le misure. Potete ruotare la maniglia del sacchetto di plastica a spirale. Va girato il più lontano possibile. Il sacchetto di plastica assumerà infine la forma di una corda. Infilare poi l’intero manico dall’altra parte del nodo. Così facendo, il nodo di plastica sarà molto più facile da aprire.

Il secondo trucco

Il secondo trucco vi farà sentire geniali. Sicuramente avrete anche molti sacchetti di plastica in cucina. La cucina sarà quindi ‘invasa’. Vi mostriamo quindi due tecniche di gestione accurate. Per prima cosa, stendiamo il sacchetto di plastica e lo pieghiamo a metà. Cerchiamo di stirarlo il più possibile per togliere tutte le pieghe. Ora, piegate il sacchetto di plastica a metà verticalmente.

Poi, piegate verticalmente la maniglia del sacchetto di plastica per oltre un terzo del sacchetto di plastica. Sovrapponete un altro sacchetto di plastica a croce. Coprite il secondo sacchetto di plastica con la coda del primo sacchetto di plastica. E così via. Fate uscire quanta più aria possibile dalle buste. Ripiegate la coda all’interno. Ora, potete riporre il tutto in un cassetto, oppure in una scatola di snack usa e getta. Appoggiate l’intero sacchetto di plastica nella scatola. Lo troverete davvero molto comodo e semplice da usare. E la vostra cucina sarà molto più ordinata di prima.

Il terzo trucco

Passiamo ora al terzo trucco. Appiattite tutti i sacchetti di plastica e piegateli a metà. Iniziate in basso con il triangolo piegato che si interseca. Poi, infilate la maniglia del sacchetto di plastica nel sacchetto di plastica. Così facendo, diventerà un triangolo. Ora, potete metterli tutti in una scatola di plastica. Potete sempre trovarli quando vorrete usarli. Questo metodo consente di risparmiare molto spazio in cucina.