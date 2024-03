Pensione anticipata 2024, quest’anno sarà più facile andarci: requisiti cifre e domanda

L’Inps ha annunciato che in futuro ci sarà l’adeguamento della pensione alla speranza di vita, che terrà conto non solo dell’età anagrafica.

Inoltre l’Inps ha creato una procedura più semplice per inoltrare la domanda, in modo da facilitare la presentazione dell’istanza, per tutti i soggetti che abbiano raggiunto i requisiti e vogliano fare domanda. Vediamo quali sono i requisiti richiesti dall’Istituto nazionale di Previdenza sociale per fare richiesta dell’assegno anticipato.

Pensione anticipata 2024, a chi spetta

Da quest’anno è possibile andare in pensione a 67 anni di età, avendo versato 20 anni di contributi. Altra condizione necessaria per il pensionamento è aver maturato un importo della pensione pari almeno all’assegno sociale, ovvero almeno 534,41 euro mensili. A rendere note i nuovi requisiti è – come sempre – l’Istituto nazionale di Previdenza sociale, che ha chiarito le condizioni per il pensionamento in una circolare che illustra nel dettaglio la nuova Legge di bilancio.

Fino allo scorso anno, per andare in pensione, era necessario aver compiuto 67 anni di età, con 20 anni di contributi, e aver maturato un importo della pensione pari a 1,5 volte l’assegno sociale. In assenza di queste condizioni, era necessario attendere i 71 anni di età per accedere alla pensione.

Pensione anticipata 2024, requisiti e domanda