Pensioni INPS, in arrivo i pagamenti di marzo 2022: anticipata la data, il calendario completo

Pensioni. Il mese di marzo è alle porte, manca una sola settimana ormai alla fine di febbraio, ma nell’aria c’è già il sentore delle pensioni anticipate. Infatti, come da due anni a questa parte, anche nel mese di marzo verrà rispettata la prassi di Poste Italiane di anticipare il calendario dei pagamenti delle pensioni. La manovra e le anticipazioni sono rese possibili grazie ad un accordo tra Poste Italiane e INPS, l’ente erogatore. La motivazione è strettamente legata alla pandemia. In questo modo, infatti, si cerca di evitare i famigerati ‘assembramenti’ per persone che non sono più giovanissime, e che quindi sarebbero maggiormente esposte al Covid.

Novità per questo mese

Tra l’altro, c’è una novità. Il calendario di questo mese è molto particolare. Considerando la brevità di febbraio, la programmazione consueta per ordine alfabetico inizierà molto prima del solito. A partire dal 23 febbraio, infatti, le persone i cui cognomi iniziano con le lettere A e B, potranno già iniziare a ritirare l’assegno. Poi, ovviamente, seguiranno C e D il giorno 24 e così via, fino a martedì 1 marzo con le ultime lettere in programma. L’obiettivo è quello di rendere agevole ed ordinato la riscossione delle pensioni, di modo che tutta sia terminato per l’inizio del mese di marzo 2022. Vediamo insieme, ora, nello specifico, il calendario alfabetico per il ritiro delle pensioni alle Poste.

Ecco il calendario per ritirare le pensioni

cognomi dalla A alla B mercoledì 23 febbraio;

cognomi dalla C alla D giovedì 24 febbraio;

cognomi dalla E alla K venerdì 25 febbraio;

cognomi dalla L alla O sabato 26 febbraio (la mattina);

cognomi dalla P alla R lunedì 28 febbraio;

cognomi dalla S alla Z martedì 1 marzo;