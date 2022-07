Pensioni Luglio 2022, il calendario completo: ecco le date dei prossimi pagamenti

E’ stato disposto da Poste Italiane il pagamento delle pensioni anche per il mese di luglio che, come di consueto, sono iniziati il primo del mese. Anche a luglio sarà pertanto possibile ritirare quanto spettante secondo il calendario che, per facilitare le operazioni ed evitare assembramenti, è redatto sempre dalle Poste.

Il calendario delle pensioni luglio 2022 cognome per cognome

Tutti i pensionati dunque che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno degli oltre 12mila Uffici Postali del Paese rispettando la seguente turnazione alfabetica. La suddivisione è valida per i tre mesi estivi per tutte le sedi operative almeno 4 giorni alla settimana. Queste le date con i relativi cognomi per le pensioni di luglio 2022:

dalla A alla C venerdì 1° luglio

D alla K sabato mattina 2 luglio

L alla P lunedì 4 luglio

dalla Q alla Z martedì 5 luglio

Chi ha un conto alle poste

Poste Italiane ricorda ancora che, anche durante il periodo estivo, le pensioni saranno accreditate regolarmente dal primo giorno del mese per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Per loro dunque nessuna attesa e nessuna necessità di recarsi allo sportello.