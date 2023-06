Per quale motivo dovresti immergere dei tappi di sughero nell’alcool

È arrivato il momento di accendere il barbecue. In che modo? Alcuni usano i tappi di sughero nell’alcool: vediamo in che modo.

I barbecue in genere utilizzano carbonella, che è la fonte di combustibile tradizionale. Un sacco da cinque chilogrammi di carbonella si può acquistare a circa dieci euro, ed è sufficiente per qualche grigliata.

Sebbene sia possibile utilizzare il legno, dovrebbero essere utilizzate solo varietà prive di resina e sicure per gli alimenti.

Dovrebbero essere evitati i rifiuti di legno trattato da mobili o infissi, legno di pino e altre conifere. Inoltre, non dovrebbe essere utilizzato legno proveniente da arbusti o piante da siepe come oleandro, tasso e alloro.

Tuttavia, piccoli rametti secchi di vario tipo possono essere utili per accendere rapidamente il fuoco.

È importante limitarne l’uso ai primi minuti di vita del fuoco e assicurarsi che siano completamente bruciati prima di mettere il cibo sulla griglia per la cottura.

Preparare un barbecue a carbonella è un processo lungo. È importante evitare di mettere il cibo sulla fiamma aperta fino a quando non si è formato un letto uniforme di braci, che può richiedere da 20 a 30 minuti dopo l’accensione.

Quando si cucinano carni grasse, come il maiale, è imperativo prestare attenzione per evitare di provocare fiamme dal grasso che cola.

Per fare ciò, si consiglia di disporre inizialmente la carne lungo i bordi della griglia, evitando le zone più calde della brace fino a quando la carne non si sarà “asciugata“. Tuttavia, è disponibile un metodo alternativo.

Tappi di sughero nell’alcool

Se speri di accelerare il processo di cottura alla griglia o di alimentare le fiamme nel tuo camino, c’è un trucco intelligente e che cambia la vita che può tornare utile.

Scopri di seguito come utilizzare i tappi di sughero per semplificare il compito di gestione degli incendi.

Per coloro che non hanno esperienza, questo metodo può essere l’ideale. Il processo di accensione di un fuoco è spesso complicato e può causare uno stress significativo.

Ad esempio, accendere le braci può essere noioso e richiedere molto tempo, specialmente se fatto con amici e familiari. Ciò può richiedere diverso tempo, a volte anche un’ora o più.

Al fine di rendere questa particolare azione più accessibile a una più ampia gamma di individui, è necessario adottare alcune misure.

Per saperne di più su come raggiungere questo obiettivo, continua a leggere e scopri come i tappi di sughero svolgono un ruolo cruciale in questo processo.

Vale la pena ricordare che questa stessa tecnica può essere utilizzata anche per accendere un caminetto.

Un comodo consiglio prevede l’utilizzo di tappi di sughero e un barattolo. Questo metodo ti consente di portare con te tappi di sughero in qualsiasi luogo, come il campeggio o le escursioni, dove avere una fonte di fuoco è fondamentale.

In primo luogo, questo metodo è stato sviluppato per aiutare le persone che hanno un’affinità per trascorrere del tempo all’aperto.

L’unico compito rimanente è quello di capire i passi necessari che devono essere presi.

Ecco come procedere

Il metodo che stai per apprendere viene definito ” starter ” ed è uno strumento utile per facilitare il processo di accensione del fuoco.

È possibile acquistare una varietà di starter, ma purtroppo molti di essi possono essere dannosi sia per il benessere del corpo che per l’ambiente.

In particolare, alcuni di questi antipasti producono un odore opprimente e sgradevole di benzina.

Stai tranquillo, non c’è motivo di preoccuparsi in questo scenario. In realtà, questo particolare accendifuoco ha la capacità di accendere rapidamente le braci e può essere creato in un breve periodo di tempo.

Per prepararlo, il primo passo richiede la selezione di vari tappi di sughero. In alternativa, possono essere utilizzate quelle provenienti da bottiglie di vino consumate in precedenza.

In seguito occorre procurarsi anche un barattolo di vetro con chiusura ermetica e una scorta di alcool denaturato.

Il processo è abbastanza semplice. Per prima cosa prendete l’alcool denaturato e versatelo nel barattolo di vetro. In secondo luogo, posiziona i tappi nel barattolo e assicurati che tutto sia ben sigillato.

Quando arriva il momento di usarlo, il tappo che è stato immerso nell’alcool deve essere rimosso e il barattolo deve essere sigillato immediatamente. Quindi, il sughero dovrebbe essere acceso e posto sotto il legno o il carbonella.

Creato un classico starter

La tua postazione di lavoro si accenderà rapidamente e le braci prenderanno fuoco in pochi minuti, invece che nell’ora consueta.

Una volta acceso il fuoco, l’atmosfera tranquilla dell’ambiente può essere pienamente apprezzata.

Tieni presente che questo metodo non è destinato esclusivamente ai barbecue, ma può essere utilizzato anche per accendere il fuoco nel camino.

Per garantire risultati ottimali, utilizza il tuo accendifuoco personale ogni volta che intendi accendere un fuoco.

Rimarrai senza parole se proverai questo metodo. La sua utilità non ha eguali e diventerà un punto fermo nella tua routine. Buona avventura e buon riciclo.