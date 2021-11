Piemonte, il Consiglio regionale per l’IRCCS di Candiolo

In occasione di Life is Pink, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili, il Consiglio regionale del Piemonte ha ribadito il suo impegno al fianco della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro a promuovere la cultura della prevenzione e dei controlli per curare e sconfiggere la malattia.

