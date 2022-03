Pioggia di controlli: multe e chiusure a Roma

I carabinieri hanno effettuato una vasta quantità di controlli nella capitale, a seguito dei quali sono stati multati i titolari di alcune attività e, in alcuni casi, le stesse sono state chiuse.

Chiusure negozi Roma: ecco cosa è accaduto

Nello specifico un cittadino romano titolare di un bar ha ricevuto un sanzione di 1.000 euro per la mancata esposizione all’ingresso della tabella riportante la capienza massima consentita nel locale secondo la normativa anti-covid.Invece un cittadino del Bangladesh, proprietario di un minimarket in zona Giolitti, è stato colto senza mascherina: ha ricevuto anche lui una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro, nonché la chiusura del locale per 3 giorni. Infine un altro cittadino del Bangladesh, proprietario di un minimarket, è stato multato per l’importo di 1.000 euro e il locale è stato chiuso per 2 giorni: il motivo è la mancata procedura di autocontrollo sugli alimenti HACCP.

