PlayStation Plus 2022, nuovo aggiornamento: piani, prezzi e giochi

Playstation Plus 2022. Ecco una lista aggiornata e completa di tutti i fantastici giochi in arrivo per questo mese su PlayStation Plus. Le descrizioni, gli spoiler e le offerte sensazionali per voi. Tante novità tutta da sperimentare: giochi di ruolo, di strategia, multiplayer online, RPG e molto altro ancora. Iniziamo dunque!

Tutti i titoli in arrivo questo mese per Playstation Plus 2022

ARK: Survival Evolved

Sei approdato sulle rive di un’isola misteriosa, ARK: il nuovissimo Survival Evolved ti sfida a mettere alla prova le tue abilità per uccidere o domare creature primitive selvagge in grado di metter in pericolo la tua sopravvivenza. Ce la farai? (1 – 2 giocatori, 29.99 Euro).

Team Sonic Racing

Gareggiare contro gli amici non è mai stato così emozionante. Sfida gli altri player oppure lavora in squadra condividendo potenziamenti per incrementare la velocità e l’adrenalina in Team Sonic Racing. Un titolo di corse in stile arcade dal ritmo frenetico ambientato in mondi mozzafiato con tante novità e comandi innovativi (1 – 4 giocatori, 39.99 Euro).

Ghostrunner

Combatti e distruggi per farti strada tra mappe inquietanti e sensazionali. L’obiettivo è conquistare la vetta dell’ultimo baluardo dell’umanità, la Dharma Tower, così da placare la tua sete di vendetta su Mara, il Keymaster, che controlla la città con forza e ferocia, senza nessun rispetto per la vita (1 giocatore, 29.99 Euro).

Ghost of Tsushima: Legends

Non poteva mancare, poi, un titolo recente ma che ha già fatto la storia. E continuerà a farla con questo nuovo aggiornamento/espansione. Viaggia attraverso missioni ispirate ai racconti folcloristici e alla mitologia giapponesi in Ghost of Tsushima: Legends. Include anche un’esperienza multigiocatore co-op che ti vedrà giocare nei panni di una delle quattro classi leggendarie: Samurai, Cacciatore, Ronin o Assassino, in ben quattro entusiasmanti modalità di gioco (E’ disponibile gratuitamente per i possessori di Ghost of Tsushima).