Adolfo Urso, chi è il ministro dello Sviluppo Economico: età, carriera, curriculum, figli, moglie, Instagram e Twitter

Adolfo Urso è un politico italiano, presidente della Fondazione Farefuturo e senatore della Repubblica per Fratelli d’Italia dal 2018. È stato già deputato alla Camera dal 1994 al 2013 e dal 22 ottobre 2022 è ministro dello sviluppo economico nel nuovo governo di Giorgia Meloni.

Adolfo Urso: chi è, età, biografia, carriera

Adolfo Urso è nato a Padova il 12 luglio 1957, ha 65 anni. Il padre era siciliano, mentre la madre era veneta. Da bambino si è trasferito con la famiglia ad Acireale. Studiò ad Acireale e Catania e si laureò in Sociologia all’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 1984 diventa giornalista professionista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Inizia così una carriera da giornalista, scrivendo per il foglio giovanile “Controcorrente” ad Acireale, poi per il Secolo d’Italia. Nel 1991 diventa vice-direttore del quotidiano Roma e nel 1993-94 capo redattore de L’Italia settimanale. Direttore dal 1994 della rivista Charta Minuta, Urso è stato promotore della fondazione Osservatorio parlamentare e nel 2007 ha costituito la Fondazione Farefuturo, della quale è stato segretario generale e poi presidente.

Attività politica: da Berlusconi a Fratelli d’Italia

Agli inizi degli anni ’80 inizia la sua carriera politica, nella Direzione nazionale del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano (MSI) guidata da Gianfranco Fini. Alla fine degli anni ’80 è uno dei leader della componente interna del MSI, “Proposta Italia”, guidata da Domenico Mennitti. Inoltre, è stato tra i principali promotori della nascita di Alleanza Nazionale, di cui ha assunto l’incarico di coordinatore nazionale del comitato promotore dal novembre 1993.

Nel 2001 è stato chiamato a far parte del Governo Berlusconi II come viceministro alle Attività Produttive, con delega al Commercio estero. Esponente di Generazione Italia, la corrente finiana del Popolo della Libertà, il 2 agosto 2010 aderisce al gruppo parlamentare Futuro e Libertà. Il 19 aprile 2011 Urso fonda l’associazione Fareitalia.

Nel 2015 Urso aderisce a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, in cui confluisce FareItalia e nel gennaio 2018 torna attivamente in politica, candidandosi al Senato della Repubblica nelle circoscrizioni Sicilia e Veneto nella file di Fratelli d’Italia e il 22 ottobre 2022 giura come ministro delle imprese e made in Italy del Governo Meloni.

Adolfo Urso, chi è la moglie Olga

Adolfo Urso è sposato con una cittadina ucraina di Lugansk, Olga Sokhnenko, dalla quale ha avuto tre figlie.

Instagram

Adolfo Urso ha un profilo Instagram @adolfo_urso che vanta oltre 3mila follower nel quale condivide foto e video delle interviste che rilascia e in generale, attività inerenti la sua carriera politica.