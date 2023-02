Carlo Calenda stile Vacanze di Natale, immortalato sulla neve con jeans e scarponi

Nevica romanità sulla pagina Instagram del leader di Azione, ovvero Carlo Calenda, che ieri ha postato una sua foto sui campi da sci per una sua breve vacanza sulla neve: aveva addosso occhiali da sole, la giacca a vento, scarponi e soprattutto loro, i suoi famosi jeans. Lui stesso gioca con gli utenti che lo seguono, commentando il suo abbigliamento: “L’outfit è rimasto quello di Claudio Amendola, quando interpretò il protagonista in Vacanze di Natale”, scrive.

Carlo Calenda come Claudio Amendola in “Vacanze di Natale”

Il popolo di Instagram che segue Calenda ha preso la storia dei jeans molto a cuore: “Ma che succede Carlè? Me metti i jeans coii scii? eddaje Carlè?” e ancora “Carlè! Er Jeans con lo scarpone noooo. Na cafonata!” commentano gli utente mentre altri avrebbero voluto, a questo punto, che l’outfit anni ’80 fosse completo. Fedele. “Ti mancano le ghette bianco e rosse”. Ancora di più: “Il jeans richiede tassativamente la ghetta a righe dell’Invicta, l’occhiale Cebè è il burro di cacao bianco”, scrive Roberto mentre Fidowof degenera nell’insulto: “In jeans e scarponi da sci non ti si può guardare Carlé! Si può migliorare!”.

E se l’account di Svizzera in Azione passa direttamente alle citazioni del film scrivendo “che palle sto viaggio, nun s’arriva mai! Se ascoltavate me, in tre quarti d’ora stavamo a Ovindolo!”, Gea non ci sta e trova “veramente ridicolo postare temi imbecilli come l’outfit, quando c’è gente che fa i conti per arrivare a fine mese. Un politico ha il dovere di parlare di politica: problemi e soluzioni!”. Nel computo dei tanti commenti scatenati dalla foto postata da Calenda prevalgono decisamente quelli di questo stampo: “Questo scia in jeans. Scia in jeans. Manarobbapazzesca”. A distanza di 40 anni dall’uscita di Vacanze di Natale, né gli outfit, né i commenti sugli outfit sono passati di moda.