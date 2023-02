Chi ha vinto le Primarie del Pd tra Bonaccini e Schlein? I risultati in tempo reale

Si torna a votare. E questa volta per le primarie del partito democratico con i seggi aperti in Italia, circa 5.550 su tutto il territorio, dalle 8 di questa mattina alle 20. L’attesa è tanta, la curiosità molto: chi tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein vincerà e sarà il nuovo segretario del Partito democratico? Le votazioni sono ancora in corso e bisognerà aspettare la chiusura per lo spoglio. E, quindi, per i risultati ufficiali e in tempo reale.

I seggi elettorali, tra gazebo e librerie adibite ad hoc per l’occasione, resteranno aperti fino alle 20 di questa sera, poi dalle 17.30 verrà dato il via libera, sul sito del partito, alla sala stampa presso la sede nazionale, che si trova a Roma. Per la comunicazione dei risultati, con lo spoglio che inizierà subito dopo le 20.

“La commissione nazionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’assemblea nazionale entro sette giorni” – precisano nel regolamento. “Il presidente dell’assemblea nazionale proclama eletto alla carica di segretario/a il/la candidato/a che, sulla base delle comunicazioni della commissione nazionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea nazionale. Qualora nessun/a candidato/a abbia riportato tale maggioranza assoluta, viene eletto segretario/a il candidato/a che abbia riportato il numero maggiore di voti in termini assoluti”.

Fino alle 20, lo ricordiamo, possono votare tutti i cittadini italiani o dell’Unione europea residenti in Italia o di Paesi terzi con permesso di soggiorno, a patto che si riconoscano nella proposta politica del partito. Non serve, quindi, essere iscritti al Pd per votare. La sfida è tutta tra Stefano Bonaccini, che ai circoli ha ottenuto 79.787 voti, ed Elly Schlein che ha contato su 52.637 voti. Chi di loro due trionferà e diventare il nuovo segretario del Partito Democratico?

Elly Schlein è una politica e candidata alla segreteria del Partito Democratico. Progressista, ecologista e femminista, sono queste le tre parole chiave che Elly Schlein vorrebbe fossero il motore del nuovo Pd, un partito che per l’aspirante segretaria necessita di rivedere i propri obiettivi e darsi un’identità coerente. Stefano Bonaccini, invece, è un po’ l’uomo della provvidenza del Partito Democratico. Nel 2020 infatti tutte le speranze del centrosinistra erano sulle sue robuste spalle, con il voto in Emilia-Romagna che era percepito come una sorta di spartiacque dopo l’exploit della Lega alle europee e la caduta del primo governo Conte.