Chi vince alle Primarie Pd 2023 tra Bonaccini e Schlein? Sondaggi

Ci siamo, una manciata di giorni e poi sapremo chi prenderà il posto dell’uscente segretario Enrico Letta ponendosi alla guida del partito democratico. Le primarie del Pd si terranno il prossimo 26 febbraio. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 all’interno dei gazebo adibiti per la circostanza a seggi elettorali. Attualmente, i gazebo sono oltre 5 mila ma, per evitare spiacevoli inconvenienti, è bene consultare l’elenco – disponibile online – a ridosso del voto e verificare se ne sono stati aggiunti di nuovi.

Primarie Pd 2023: chi può votare, quando, a che ora e dove si trovano i gazebo

Primarie Pd, candidati e sondaggi

La sfida tra il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la deputata Elly Schlein è dunque aperta. Sono loro, infatti, a contendersi il titolo di segretario del partito. In particolare, durante il voto dei circoli Bonaccini ha ottenuto il 52.87% mentre la deputata il 34.88%, con un netto distacco dagli altri aspiranti quali Paola De Micheli e Gianni Cuperlo.

Stando al sondaggio effettuato da Euromedia Research per la trasmissione Porta a Porta, sembrerebbe essere Bonaccini al favorito alla guida del Pd. Stando ad i dati resti noti, il 48.2% del campione totale è per il governatore della regione Emilia Romagna. Tra i soli elettori del Pd la percentuale sale al 55.1% mentre il 13.5% del totale ha optato per la deputata Schlein. Ancora, gli indecisi sono, rispettivamente, il 38.2% e il 23.7%. Cifre quest’ultime da non da poco conto e che, pertanto, potrebbero modificare gli esiti stessi del sondaggio.

Le parole di Oliviero Toscani

Se gli indecisi, come visto, non mancano, appare chiara invece la posizione di Oliviero Toscani sulle primarie del Partito Democratico. In particolare, rispetto ai due candidati il famoso fotografo non ha non ha dubbi, ecco cosa ha detto: ‘Voto Elly Schlein perché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe tutto. Bonaccini? Noiosissimo, farebbe estinguere il partito’