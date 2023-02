Primarie Pd 2023: chi può votare, quando, a che ora e dove si trovano i gazebo

Com’è noto, Enrico Letta si è dimesso dalla guida del PD ed ora la ‘sfida’ per trovare il suo successore è aperta. Il prossimo 26 febbraio dalle 8 alle 20 prenderanno il via le primarie del Partito Democratico e i sostenitori dei dem sono dunque portati ad esprimere la propria preferenza tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, candidati che si stanno contendendo la guida del PD. Fatta eccezione di chi può votare online, per votare sarà necessario recarsi in uno dei gazebo adibiti a seggi elettorali. Oltre 5.300 le sedi fisiche dove si può votare, ecco come trovare i gazebo.

Primarie PD, ecco come trovare i gazebi adibiti a seggi elettorali

La lista dei gazebo adibiti a seggi elettorali in vista della primarie che il prossimo 26 febbraio investiranno il partito democratico è in continuo aggiornamento. Dunque, onde evitare contrattempi nel recarsi presso i seggi, è bene verificare a ridosso delle votazioni se ne sono stati aggiunti ulteriori. Sul sito di ‘trovaseggio‘ è possibile (cliccabile QUI) consultare l’elenco dei gazebo effettuando una ricerca per comune o provincia. Una volta inserita sul portale la provincia o il comune compare la lista di tutti i seggi attivi, l’indirizzo dove andare e il numero delle sezioni coperte da ogni sede. A questo punto, sarà dunque possibile scegliere il gazebo adibito a seggio elettorale che meglio si confà alle proprie esigenze.

I candidati alla guida del PD

Ricordiamo che i candidati alla guida del PD sono due: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein In particolare, a seguito del voto nei circoli, il governatore dell’Emilia Romagna ha ottenuto il 52.87% mentre la deputata il 34.88%, con un netto distacco dagli altri aspiranti quali Paolo De Micheli e Gianni Cuperlo. Sarà possibile votare per le primarie del PD il prossimo 26 febbraio dalle 8 alle 20. Mancano dunque una manciata di giorni prima di sapere chi prenderà il posto di Enrico Letta come segretario del Partito Democratico.