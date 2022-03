Elezioni Amministrative 2022 e Referendum, quando si vota: svelata la (possibile) data

Si torna a votare in Italia e i cittadini sono chiamati alle urne sia per il primo turno delle elezioni amministrative, sia per i cinque referendum sulla giustizia, che hanno ottenuto ‘il pass’ da parte della Consulta. Ma quando accadrà? L’ufficialità ancora non c’è, ma probabilmente la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del prossimo 12 giugno.

Elezioni Amministrative 2022: dove si vota in Italia

L’anno scolastico terminerà il 10 giugno, da qui quindi la decisione di aprire le urne il 12 dello stesso mese. Una scelta sì politica, ma anche pratica. Quello che è certo, in attesa dell’ufficialità, è che nel 2022 saranno circa mille i Comuni chiamati a eleggere un nuovo Sindaco: per i centri con più di 15.000 abitanti è previsto un ballottaggio dopo due settimane se nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere la maggioranza, o il 40% in Sicilia, al primo turno. In totale, sono 24 i capoluoghi di provincia interessati dalla tornata amministrativa, tra questi anche quattro capoluoghi di Regione: Genova, L’Aquila, Catanzaro e Palermo.

Dove si vota nel Lazio a giugno?

Nel Lazio sono 53, su 378, i Comuni dove si dovrà votare il nuovo Sindaco: di questi 3 sono capoluoghi di provincia (Frosinone, Rieti e Viterbo), 12 sono al di sopra dei 15.000 abitanti e 41 al di sotto.

In provincia di Frosinone si dovrà votare a:

Campoli Appennino

Castelnuovo Parano

Frosinone

Picinisco

Piedimonte San Germano

Pofi

San Biagio Saracinisco

San Giovanni Incarico.

In provincia di Latina si dovrà votare a:

Cori

Gaeta

Ponza

Sabaudia

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Ventotene.

In provincia di Rieti si dovrà votare a:

Antrodoco

Casaprota

Cittaducale

Nespolo

Pescorocchiano

Rieti

Salisano.

In provincia di Roma si dovrà votare a:

Allumiere

Ardea

Camerata Nuova

Capena

Castel Gandolfo

Castelnuovo di Porto

Cerveteri

Ciampino

Ciciliano

Fonte nuova

Formello

Grottaferrata

Guidonia Montecelio

Labico

Ladispoli

Lanuvio

Lariano

Manziana

Mazzano Romano

Nemi

Nerola

Torrita Tiberina.

In provincia di Viterbo si dovrà votare a:

Barbarano Romano

Capodimonte

Capranica

Castel Sant’Elia

Latera

Montalto di Castro

Ronciglione

Viterbo.

Referendum per la giustizia: per cosa si vota

Saranno cinque, invece, i referendum sul tema della giustizia. Sotto il giudizio degli italiani ci sono:

l’equa valutazione dei magistrati

la custodia cautelare

la riforma del Csm

l’abolizione della legge Severino

la separazione delle carriere dei magistrati.