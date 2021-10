Elezioni Latina 2021, risultati ballottaggio 17 e 18 ottobre 2021: affluenza, exit poll e proiezioni

Elezioni Latina 2021, risultati ballottaggio 17 e 18 ottobre 2021. Ancora poche ore e anche nei Comuni del Lazio approdati al ballottaggio si conoscerà il nome del nuovo Sindaco. E’ il caso questo di Latina dove al primo turno nessun candidato è riuscito a vincere. Il primo turno, svoltosi nel weekend del 3-4 ottobre, ha sancito il ballottaggio tra il candidato Vincenzo Zaccheo, del centrodestra, contro Damiano Coletta del centrosinistra.

Amministrative Latina 2021: i risultati del primo turno

Vincenzo Zaccheo è risultato in testa al primo turno con il 48.3% delle preferenze pari a 30.433 voti. È sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Latina nel Cuore, Forza Italia, Unione di Centro, Vola Latina, Cambiamo Latina.

Più indietro il secondo candidato in corsa Damiano Coletta, che ha conquistato il 35.66% delle preferenze. A sostenerlo LBC Latina Bene Comune, Partito Democratico Partito Socialista Italiano, Per Latina Duemilatrentadue, Riguarda Latina.

Ballottaggio Latina: fino a quando si può votare

I seggi per il ballottaggio delle amministrative di Latina 2021 sono aperti da questa mattina, domenica 17 ottobre 2021, dalle ore 7.00. Resteranno aperti fino alle 23.00. Domani, lunedì 18 ottobre, si potrà votare dalle 7.00 fino alle ore 15.00. Dopodiché partirà lo spoglio dei voti e conosceremo i risultati delle Comunali di Latina.

Elezioni Latina 2021, risultati ballottaggio 17 e 18 ottobre 2021: i dati sull’affluenza (in aggiornamento)

Al primo turno le elezioni amministrative di Latina hanno fatto registrare un’alta percentuale di astenuti. Sarà così anche al ballottaggio? I dati sull’affluenza verranno aggiornati dopo la pubblicazione dei dati che, come di consueto, arriveranno alle ore 12, 15 e 23 di domenica, e quello definitivo alle 15 di lunedì.

Risultati ballottaggio Latina 17 e 18 ottobre 2021: exit poll e proiezioni

Chi sarà il nuovo Sindaco di Latina? E’ questa la domanda che impazza ormai da 15 giorni in città. Da capire anche come (e se) si muoverà il “partito degli astenuti”, il vero vincitore del primo turno considerando che appena il 38,71% degli aventi diritto si è recato alle urne. Sarà così anche al ballottaggio? Oppure qualcuno si farà convincere dalle proposte di uno dei due candidati? Dalle 15.00 di domani tutti gli exit poll in diretta con le proiezioni in tempo reale.