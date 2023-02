Elezioni regionali Lazio 2023: come si vota

Il 21 e il 13 febbraio prossimo i cittadini del Lazio verranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione e i componenti del Consiglio. Per andare preparati alle urne vediamo come si vota. In particolare ricordiamo che ci sarà un’unica scheda elettorale sulla qual sono indicati i nomi dei candidati e i simboli delle liste che li sostengono.

Come votare

Nel caso in cui l’elettore voti solo il candidato Presidente, la preferenza espressa non si estende anche alla lista o alle liste collegate. Mentre nel caso in cui l’elettore voti solo per la lista, il voto si estende anche al candidato che da quella lista è sostenuto. È importante sapere che i votanti possono scegliere di votare una lista e il candidato collegato alla medesima lista. Ma possono anche decidere di dare la propria preferenza a un candidato presidente, ma non alla lista che lo sostiene.

Si possono esprimere una o due preferenze

Ogni elettore può esprimere una o due preferenze scrivendo nelle righe che si trovano affianco alla lista scelta nome e cognome del candidato consigliere regionale che appartiene a quella lista. Fondamentale è che se vengono espresse due preferenze debba trattarsi in un caso di un candidato di genere maschile e in un altro caso di una candidata di genere femminile. Perché nel caso in cui vengano indicati o due candidati maschi o due candidate donne verrà annullata la seconda preferenza.

Quali sono i candidati alla Presidenza

Per la Presidenza alla Regione Lazio sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia c’è il presidente della Croce Rossa Francesco Rocca: scelto da Partito democratico e Terzo Polo l’assessore alla Sanità regionale uscente Alessio D’Amato; il Movimento 5 Stelle supporta la candidatura della giornalista Rai Donatella Bianchi. Le urne apriranno alle 7 del 12 febbraio e chiuderanno alle 23, mentre il giorno seguente, il 13 febbraio, resteranno aperte dalle 7 alle 15.