Elezioni Terracina 2023: chi sono i candidati, quando si vota, sondaggi, le liste

Elezioni Terracina 2023, prosegue spedita la marcia di avvicinamento al prossimo appuntamento elettorale. Troviamo anche Terracina nell’elenco dei 47 Comuni del Lazio che andranno al voto il 14 e il 15 maggio per rinnovare il Consiglio Comunale. Dopo la caduta dell’ultima Amministrazione targata Roberta Tintari e le vicende giudiziarie che hanno travolto il Comune è tempo di capire chi riuscirà ad aggiudicarsi l’appuntamento elettorale e diventare così il nuovo Sindaco del comune pontino. In attesa dunque della chiusura definitiva delle liste, che avverrà nel prossimo fine settimana, facciamo il punto della situazione su candidati e liste.

In questa sezione vediamo l’elenco dei candidati che si affronteranno per diventare il nuovo Sindaco di Terracina. Se nessuno degli aspiranti alla carica di primo cittadino dovesse aggiudicarsi la vittoria al primo turno sarà necessario attendere il ballottaggio di fine mese. Ad ogni modo ecco di seguito i nomi e le liste annunciati ufficialmente che concorreranno alle prossime elezioni comunali di Terracina.

PD e M5S insieme, il centrosinistra punta su Fabrizio Di Sauro alle Comunali di Terracina 2023

Il centrosinistra in questo caso andrà unito, nel senso che alla fine, a differenza di altri Comuni che andranno pure al voto, è arrivato l’accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La quadra è stata trovata attorno a Fabrizio Di Sauro che sarà appoggiato anche dalla lista civica Terracina rinasce.



Centrodestra unito alle Amministrative 2023 a Terracina: il candidato è Francesco Giannetti

La risposta del centrodestra è affidata all’arch. Francesco Giannetti. Sarà lui a rappresentare il centrodestra che a questo appuntamento elettorale, così come avvenuto in Regione e prima ancora alle politiche nazionali, andrà unito a Terracina.

Ballottaggio elezioni Comunali Terracina, quando si vota al secondo turno

Per il primo turno delle Amministrative comunali di Terracina ci voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. In caso di mancata vittoria con una preferenza superiore al 50% sarà necessario attendere il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo Sindaco di Terracina. Ricordiamo che le Elezioni Comunali 2023 si terranno in 47 comuni della regione Lazio, di cui 8 quelli situati nella Provincia di Latina. L’eventuale secondo turno si terrà il 28 e 29 maggio sempre di domenica e lunedì.

