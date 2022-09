Elezioni: volantino del PD nascosto nei plichi per il voto all’estero

Il voto all’estero crea perplessità per presunte anomalie. Un video che sta facendo il giro del web propone un volantino del Pd inserito in una busta che contiene schede per votare. Si tratta di un filmato che ha scatenato il putiferio.

Il M5S denuncia l’accaduto

A denunciare il ritrovamento del manifesto del Pd nella busta sarebbe un attivista del M5S e Beppe Grillo ha partecipato alla vicenda pubblicando il video sul proprio blog.

Il video che documenta il ritrovamento del volantino del Pd

Nel video si vede l’attivista mostra la busta e specifica che si tratta di una busta che è stata inviata alla sua compagna che vive all’estero. Mentre apre la busta al cui interno si trovano le schede per votare oltre al volantino del Pd che invita a votare per Crisanti.

Il Pd chiamato in causa ha respinto ogni accusa dicendo anzi che si tratta di una fake news, e anche Grillo ha manifestato perplessità sulla veridicità del contenuto della busta “sarebbe una truffa”.

Il Pd annuncia una battaglia legale

Il Partito democratico risentito annuncia l’intenzione di dare luogo a una battaglia legale e chiedono le scuse del M5S, in particolare di Grillo. Intanto il Pd ha presentato denuncia alla Polizia Postale, ma sembra pronto anche a chiedere l’intervento dell’AgCom.