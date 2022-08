Giorgia Meloni e il reddito di cittadinanza: ‘Un fallimento, io lo toglierò’. Ecco cosa potrebbe cambiare

Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, quando gli italiani in anticipo ritorneranno alle urne. Tra non poche polemiche, la ‘sfida’ tra i partiti è aperta, ognuno con le proprie idee e con il proprio programma. Come quello di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, che ha una certezza: il reddito di cittadinanza per lei è stato un fallimento. E la ‘frecciatina’ chiara, anche nell’ultimo video pubblicato sui social, è al Movimento 5 Stelle, quello che ha ideato il sussidio. Lo stesso sussidio, varato dal governo gialloverde, che lei è decisa a eliminare. O meglio, a modificare.

Cosa ha detto Giorgia Meloni sul reddito di cittadinanza

“Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale. Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, favorendo anche criminali, mafiosi e spacciatori, ha fallito come strumento di lotta alla povertà. Che doveva essere abolita e che, invece, ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori del reddito alla fine sono stati assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso” – ha detto la leader di Fratelli d’Italia in un video pubblicato sui social, che come sempre ha fatto accetta di like e condivisioni. In una ‘campagna elettorale’ sempre più virtuale, a colpi di click.

Come cambierebbe nel programma di Fratelli D’Italia

Il reddito di cittadinanza, quindi, non figura nel programma di Fratelli d’Italia, che invece mette al centro uno strumento di aiuto per i più fragili. “Noi crediamo che uno Stato giusto – ha proseguito la Meloni – non metta sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. Uno strumento di tutela serve per chi non è in condizioni di lavorare: over 60, disabili, famiglie senza reddito che hanno dei minori a carico”.

Per Giorgia Meloni, quindi, la povertà si può combattere. Ma solo investendo sul lavoro e sulle assunzioni: “Un cittadino che può lavorare – ha concluso – deve essere aiutato a trovare un posto di lavoro, perché l’unico modo per sconfiggere veramente la povertà è il lavoro, non l’assistenzialismo dello Stato”.