Giuramento Mattarella, strade chiuse e bus deviati oggi 3 febbraio 2022: orari e info utili

Dopo poco più di una settimana di ‘trattative’ e accordi vacillanti, i grandi elettori sabato hanno deciso il nome del Presidente della Repubblica, che sarà di nuovo per 7 anni Sergio Mattarella. Nessun trasferimento e nessun trasloco in quell’appartamento a due passi da Villa Borghese, Mattarella oggi ritornerà al Quirinale e ci sarà il suo tanto atteso giuramento. E i romani dovranno fare i conti con strade chiuse, traffico deviato e percorsi alternativi.

Giuramento Mattarella 3 febbraio 2022: come funziona e cosa deve fare il Presidente

Il Mattarella-bis inizia ufficialmente oggi pomeriggio, con il giuramento a Montecitorio davanti al Parlamento, ai delegati regionali e al governo. Alle 15,30, infatti, il presidente raggiungerà Montecitorio e sarà accompagnato dal segretario generale della Camera, poi dopo il discorso si recherà all’altare della Patria con Draghi per omaggiare insieme il Milite Ignoto. La cerimonia si concluderà nel tardo pomeriggio, solo con il ritorno al Quirinale a bordo della storica Lancia Flaminia, scortato dai corazzieri a cavallo. Insomma, un evento importantissimo per la democrazia, un momento cruciale. E la Capitale dovrà fare i conti con diverse chiusure, divieti di sosta e bus deviati su percorsi alternativi.

Giuramento Mattarella oggi 3 febbraio 2022: strade chiuse a Roma, divieti e bus deviati

Come fa sapere Roma Mobilità, dalle 7 di questa mattina sono in vigore i divieti di sosta e la rimozione di eventuali veicoli, compresi monopattini, moto e motorini, lungo le strade nell’area di Palazzo Montecitorio, intorno all’Altare della Patria e al Quirinale, sul piazzale Garibaldi al Gianicolo. Le strade interessate saranno: via Cesare Battisti, via IV Novembre, largo Magnanapoli, via XXIV Maggio, via del Mazzarino, via della Consulta, da via del Quirinale a via Piacenza, piazza del Quirinale, la salita di Monte Cavallo e via del Quirinale. I divieti di sosta, invece, tra piazza del Parlamento e piazza Montecitorio sono già scattati da ieri. Ma non finisce qui. Divieti ed eventuali rimozioni anche in via del Corso e largo Chigi, piazza Madonna di Loreto, piazza San Marco, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via del Plebiscito, via degli Astalli, largo Berlinguer, piazza Santi Apostoli.

Giuramento Mattarella 3 febbraio 2022: strade chiuse e percorso dei bus a Roma

Dalle 14 è prevista la temporanea chiusura dell’area di piazza Venezia, largo Chigi, via del Corso (tra largo Chigi e piazza Venezia), via del Plebiscito, piazza Ara Coeli, piazza San Marco, via del Teatro Marcello, piazza Madonna di Loreto, via dei Fori Imperiali, piazza Santi Apostoli, via Cesare Battisti, via Quattro Novembre, largo Magnanapoli, via XXIV Maggio e via del Quirinale. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, invece, saranno deviate su percorsi alternativi 31 linee (H, 8, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 100, 117, 118, 119, 160, 170, 492, 590, 628, 715, 716, 781, 916). Verranno temporaneamente disattivati i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello. Le linee 44, 715, 716 e 781 fermeranno a piazza di Monte Savello; le linee 46 e 916 in via degli Astalli; le linee 63, 80 e 83 a piazza Barberini/via Veneto e la linea 60 in piazza dei Cinquecento (nella corsia della linea C2). Dalle 13, invece, sarà sospesa la linea 119 e saranno sospese anche le postazioni dei taxi.

Giuramento Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: quando ci sarà, data, orario e come vederlo in diretta tv e streaming

Dove vedere in tv e a che ora il giuramento di Mattarella oggi

Il giuramento di Mattarella sarà possibile seguirlo in televisione, quasi sicuramente in diretta su Rai 1 e su LA7. Ma non solo. Si potrà vedere anche sui canali come RaiNews24, SkyTg24 e Tgcom24, quelli all news. Dalle ore 15.00, poi, su Retequattro, andrà in onda “Speciale Tg4 – Il Giuramento”, per seguire in tempo reale il discorso di insediamento e il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In streaming, invece, si potrà seguire attraverso la web tv della Camera e il portale YouTube di Montecitorio.