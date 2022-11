La lista di sottosegretari e viceministri, la Meloni: “Scelti con criterio di merito”

“È stato usato un criterio di merito” dice il capo di Governo, Giorgia Meloni nell’annunciare la definizione della sua squadra con la nomina dei viceministri e dei sottosegretari, 39 in tutto, per un totale di 13 donne. Dei prescelti 18 sono di Fratelli d’Italia, 11 della Lega, 8 di Forza Italia. Ed è stata la premier a precisare: “Nel prossimo Cdm ci saranno anche le definizioni dei viceministri e ci sarà contestualmente anche la definizione delle deleghe dei ministeri che sono in preparazione e che verranno approvate nel prossimo Cdm di questa settimana”.

I nomi dei sottosegretari

Mentre si programma la cerimonia con il giuramento dei sottosegretari, fissato per mercoledì 2 novembre, sono stati già ufficializzati i nomi e si tratta agli Esteri di Giorgio Silli e Maria Tripodi; agli Interni di Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni; alla Giustizia di Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari; alla Difesa di Isabella Rauti e Matteo Perego; all’ Economia di Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino; al Mise di Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci. All’Ambiente di Claudio Barbaro; all’ Agricoltura di Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo; alle Infrastrutture e trasporti di Tullio Ferrante; al Lavoro e alle politiche sociali di Claudio Durigon; all’Istruzione di Paola Frassinetti; All’Università e ricerca di Augusta Montaruli; alla Cultura di Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi; alla Salute di Marcello Gemmato; ai Rapporti con il Parlamento di Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano.

I viceministri

Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio: Alessio Butti, Giovanbattista Fazzolari, Alberto Barachini e Alessandro Morelli. Saranno in totale 8 i viceministri dell’esecutivo. Agli Esteri: Edmondo Cirielli. Giustizia: Francesco Paolo Sisto. Economia: Maurizio Leo. Mise: Valentino Valentini. Ambiente: Vannia Gava. Infrastrutture e trasporti: Galeazzo Bignami, Edoardo Rixi. Lavoro e politiche sociali: Maria Teresa Bellucci.

È stata la prima conferenza stampa, quella presenziata oggi, dalla Meloni per annunciare la definizione della sua squadra di Governo. Una conferenza stampa nella quale non è mancata la domanda: “In base a quale criterio sono stati scelti?”. E il premier ha risposto: “Il criterio di merito. Il criterio era di individuare le persone migliori per determinati incarichi”.