Luigi Berlusconi diventerà leader di Forza Italia? Chi è il figlio di Silvio Berlusconi, età e carriera

[adrotate group="9"]

La morte di Silvio Berlusconi è arrivata come un terremoto per Forza Italia: cosa succederà adesso al partito? Si vocifera che potrebbe essere proprio il più piccolo dei suoi figli, Luigi Berlusconi, a prendere il suo posto. Ecco quali sono i possibili scenari futuri e le ripercussioni per il Governo Meloni.

Cosa succederà a Forza Italia dopo la morte di Silvio? I possibili scenari

Silvio Berlusconi ha lasciato il trono di Forza Italia e adesso i destini del partito sono incerti. Il suo interno è già spaccato: da un lato abbiamo l’ala governata di Antonio Tafani e Marta Fascina, dall’altra, la minoranza guidata da Licia Ronzulli. Pare già chiaro che per quest’ultima parte non ci sarà futuro nel partito. Infatti, sembrerebbe inevitabile un grande esodo da Forza Italia, questo potrebbe mettere a serio rischio gli equilibri del governo. Un dato importante è che al momento Forza Italia ha circa 90 milioni di debiti nei confronti della famiglia Berlusconi, per cui, qualora la famiglia decidesse di abbandonare il partito, il fallimento sarebbe assicurato. Una possibile strada è una fusione con Fratelli d’Italia, ma a causa di divergenze ideologiche non si prospetta come una strada facile. L’unica alternativa è che uno dei figli di Berlusconi salga a capo del partito.

Il figlio di Silvio Berlusconi diventerà leader del partito?

Non è ancora chiaro cosa succederà, ma si vocifera che il più piccolo dei figli dell’ex presidente, Luigi Berlusconi, possa prendere il posto del padre. Inizialmente si pensava alla primogenita Marina Berlusconi come erede diretta, ma al momento è a capo di Finivest e del gruppo Mondadori, inoltre non sembra per niente intenzionata a scendere in politica. Sarà davvero l’ultimogenito a prendere le redini? In molti sostengono che in realtà anche lui non abbia intenzione di farlo. Nonostante venga additato come erede politico del padre, il suo carattere schivo e restio ai riflettori sono un gran problema. Sembra che non voglia scendere in campo in prima persona, ma è ancora tutto da verificare.

Chi è Luigi Berlusconi: età e carriera

Chi è davvero Luigi Berlusconi? Lui è figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, è nato in svizzera il 27 settembre nel 1988 e ha 34 anni. Ha studiato all’università Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia. Poi si è specializzato in Inghilterra con un master in Finanza. Già nel 2007 è entrato a far parte del gruppo Mediolanum spa, ad oggi ne è a capo e gestisce anche diverse start up. Nel 2020 si è sposato con Federica Fumagalli, anche lei figlia di imprenditori milanesi e laureata in giurisprudenza. I due hanno dato alla luce due bambini: Emanuele Silvio, nato nel 2021 e Tommaso Fabio, nato ad ottobre 2022.