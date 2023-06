Silvio Berlusconi, chi prenderà il suo posto a Forza Italia: chi sarà il successore del Cavaliere

Con la morte di Silvio Berlusconi, la domanda che tanti si stanno facendo in queste ore è: quale sarà il futuro di Forza Italia? E in particolare: Chi sarà il suo successore? Un quesito importante al quale dare risposta, soprattutto, perché si tratta di uno dei tre partiti più importanti nell’attuale coalizione di governo. E non si esclude, infatti, che l’Esecutivo possa avere voce in capitolo sul nome del successore del Cavaliere. La scelta si ritiene, comunque, che sia all’insegna della continuità.

La paura che con un nuovo leader Forza Italia perda consensi

Unico dubbio che sorge è che Forza Italia potrebbe perdere consensi, visto che ci sono tanti elettori che sceglievano il partito in quanto lo personificavano con Berlusconi. Un’eredità difficile per colui che sarà chiamato a proseguire l’impegno politico svolto finora dall’ex Premier. Sarà fondamentale per il successore di Berlusconi riuscire ad avere consensi da parte degli italiani, il rischio altrimenti sarebbe la fine del gruppo politico.

Sarebbe stato Berlusconi stesso a scegliere il suo successore

Sembra, però, che sia stato il Cavaliere a decidere il nome del suo successore. Si tratterebbe di Antonio Tajani, ministro degli Esteri e la decisione sarebbe anche già stata condivisa dall’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non sembra altrettanto credibile che la pesante eredità venga affidata a Marta Fascina, la compagna di Berlusconi, per quanto proprio quest’ultimo nell’ultimo video ha speso parole di stima nei confronti della sua fidanzata.

Il desiderio di continuità

Resta, pertanto, Tajani il più probabile a prendere in mano le redini di Forza Italia. L’ex presidente del Parlamento europeo, potrebbe essere il successore di Silvio Berlusconi in Forza Italia. Tajani sembra il nome che meglio mette d’accordo anche gli alleati e soprattutto il Premier Meloni. Importante il ruolo svolto in questo periodo dall’ex presidente de Parlamento europeo anche all’interno della famiglia Berlusconi.