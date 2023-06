Funerali Silvio Berlusconi a Milano: ecco quando

È morto questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, quattro volte presidente del Consiglio, che aveva 86 anni e da tempo lottava contro una leucemia mielomonocitica. Il suo decesso ha scosso il mondo della politica, dell’economia e dello sport, dove il Cavaliere ha lasciato un’impronta indelebile. Silvio Berlusconi infatti è stato un imprenditore e politico italiano, che ha dominato la scena nazionale per quasi trent’anni e ha creato un vastissimo e potente impero mediatico. Indubbiamente, tra consensi e critiche, tra luci e ombre, ha cambiato il linguaggio e la cultura del paese.

Silvio Berlusconi: i funerali di Stato nel duomo di Milano mercoledì 14 giugno 2023

I figli del leader di Forza Italia, accorsi questa mattina al San Raffaele di Milano dopo aver saputo della sua morte, hanno lasciato l’ospedale. È probabile che si spostino alla villa di Arcore, dove verrà trasferita a breve la salma di Berlusconi. Si va verso i funerali di Stato nel duomo di Milano, dove si attende una grande partecipazione popolare e istituzionale. L’ultimo saluto ci sarà, come comfermato all’Ansa dalla Curia di Milano, mercoledì 14 giugno.

Messaggi di cordoglio da tutto il mondo della politica e dello sport: omaggio del Monza, società di cui il Cavaliere era presidente, e del Milan. Anche la Presidente dello Stato, Giorgia Meloni, lo ha ricordato in un video: “Uno degli uomini più influenti della storia d’Italia. Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui abbiamo combattuto, perso, vinto molte battaglie. Anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che ci eravamo dati. Addio, Silvio”.

Parole di cordoglio dall’opposizione

Anche dalla leader del PD, Elly Schlein, parole di cordoglio: “Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico”.