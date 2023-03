Mancano i lavoratori in Italia, il Governo: ‘Siamo pronti a far entrare legalmente 500.000 immigrati’

L’Italia è pronta in questo 2023 a far entrare legalmente 500.000 immigrati, ma guai a parlare di “piano” come ha voluto sottolineare il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, da tempo considerato l’autentico braccio destro di Giorgia Meloni.

Mancano i lavoratori in Italia: Lollobrigida pensa agli immigrati

La questione è quella del piano flussi 2023, ovvero la modalità con cui ogni anno il governo cerca di colmare la mancanza di manodopera in Italia promuovendo l’arrivo di immigrati per fornire quei lavoratori di cui necessitano soprattutto i settori del turismo e dell’agricoltura. “Noi quest’anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000 immigrati – ha dichiarato Lollobrigida durante un punto stampa a Bruxelles -. Lavorare sui flussi è la strada giusta, noi abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un occasione per quelli che vogliono venire in Italia legalmente e in sicurezza”.

Il ministro però ha voluto fare una precisazione: ”Leggo alcune notizie stampa secondo le quali avrei annunciato un piano del governo per far arrivare in Italia circa 500.000 migranti regolari. In realtà non ho mai parlato di alcun piano, perché non esiste alcun piano in merito. La cifra da me indicata e riportata dai media si riferisce al numero di richieste di ingressi sul nostro territorio nel settore della produzione, nei trasporti, in agricoltura, nel terziario e via così”.

La soluzione dei migranti

Il tema immigrazione è da sempre al centro dei programmi elettorali del centrodestra; Giorgia Meloni poi per anni ha parlato della necessità di un blocco navale e, uno dei primi provvedimenti del suo governo, è stata la decisione di inasprire il codice di condotta per le navi delle Ong presenti nel Mediterraneo. I numeri del Viminale però raccontano finora di un sostanziale fallimento del governo sull’immigrazione: dal primo gennaio al 28 febbraio 2023 sono sbarcati in Italia 14.433 migranti, contro i 5.474 dello stesso periodo del 2022 e i 5.033 del 2021. Se ci fosse stato un altro ministro, Matteo Salvini e Giorgia Meloni da tempo ne avrebbero chiesto le dimissioni di fronte a una situazione del genere.

Nonostante le tante strumentalizzazioni, gli immigrati sono necessari alla nostra economia ed ecco che subito si è fatto un gran parlare delle dichiarazioni del ministro Lollobrigida che ha parlato del decreto flussi 2023. Non è un mistero che in Italia ci sia una gran penuria di manodopera nel turismo, nella ristorazione, nell’agricoltura e nei trasporti. Ora che a breve verrà meno la foglia di fico del reddito di cittadinanza, il governo intende far arrivare nel nostro Paese 500.000 lavoratori stranieri per colmare questi posti vacanti. Lollobrigida in una intervista a La Stampa ha spiegato che la sua idea sarebbe quella di formare questi lavoratori in patria, con percorsi di apprendimento anche culturale prima di farli arrivare in Italia.