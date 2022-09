Mondo di Mezzo: la Cassazione rigetta il ricorso, condannati in via definitiva Buzzi e Carminati

Si apre una nuova, conclusiva fase per i protagonisti dell’inchiesta Mondo di Mezzo Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Confermate le loro condanne stabilite nell’appello bis. Pertanto, i due, ora dovranno scontare rispettivamente 10 e 12 anni e dieci mesi di carcere.

Mafia Capitale: arriva la condanna definitiva per Buzzi e Carminati

I due che hanno trascorso diversi anni insieme, adesso dovranno separarsi. Gli effetti della condanna pocanzi menzionata sono diventati esecutivi subito, dopo appena due ore dal verdetto in Cassazione. Arrestato Buzzi dai carabinieri del Ros previo mandato della procura generale della Repubblica di Roma. L’uomo sarà trasferito nel carcere di Catanzaro e dovrà scontare una pena residua di 7 anni e tre mesi anche se è probabile che non passerà l’intero periodo dietro le sbarre. Per Carminati invece potrebbero essere applicati i servizi sociali.

Il processo

Per riconteggiare la pena dopo aver escluso l’aggravante mafiosa e il riconoscimento di due organizzazioni criminali, la Cassazione aveva rimandato il processo alla Corte d’Appello. Riconosciuto inoltre dai giudici il pagamento di tangenti per agevolare le cooperative che si trovavano sotto la direzione di Buzzi. Rigettati dunque integralmente da parte dei giudici della Cassazione i ricorsi presentati dalle difese, scrivendo dunque quello che appare come l’ultimo atto dell’operazione Mafia Capitale.