Nettuno, caduta la maggioranza del Sindaco Coppola: arriverà il Commissario Prefettizio

Punto di non ritorno per l’Amministrazione Coppola a Nettuno con il Primo Cittadino che oggi in Consiglio Comunale si è ritrovata senza i voti necessari per proseguire la legislatura. A far mancare l’appoggio alla maggioranza è stato il gruppo di Fratelli D’Italia con il quale non è stato ricucito lo strappo.

Commissariata l’amministrazione comunale a Nettuno

Di conseguenza si chiude la tormentata esperienza del Sindaco Coppola (che già a maggio scorso aveva annunciato le sue dimissioni) alla guida della città. Nei prossimi giorni in Comune arriverà il Commissario Prefettizio. La Giunta Coppola, lo ricordiamo, era stata eletta nel 2019.