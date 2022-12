Reddito alimentare: cos’è, a chi spetta e come funziona

In arrivo una nuova misura che ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie bisognose nell’acquisto dei prodotti alimentari. L’agevolazione si chiama Reddito Alimentare e non sarà un vero e proprio bonus, quanto piuttosto la distribuzione di pacchi che verranno forniti nelle grandi città o ai più bisognosi. Questa nuova misura è stata introdotta dalla manovra, secondo quanto previsto dalla modifiche alla legge di Bilancio approvate in Commissione alla Camera.

Nuovi Bonus Spesa da 600€, senza ISEE: requisiti e come richiederlo

Cos’è il Reddito Alimentare

La misura del Reddito Alimentare è stata introdotta dopo l’approvazione di un emendamento alla manovra del Partito Democratico. I fondi stanziati per attuare l’agevolazione per il 2023 sono pari a 1,5 milioni mentre saliranno a 2 milioni nel 2024. Attualmente non sono tantissime le informazioni a riguardo. Per conoscere i dettagli della misura sarà necessario infatti attendere un decreto del ministero del lavoro che arriverà entro due mesi dalla definitiva approvazione della manovra. Come anticipato, l’agevolazione non assumerà le vesti di un bonus ma verrà elargita attraverso la distribuzione di pacchi, realizzati con i prodotti invenduti, e destinati alle persone in difficoltà economiche.

La sperimentazione

È bene, inoltre, ricordare che attualmente il Reddito alimentare verrà introdotto in modalità sperimentale. Dapprima si partirà con una fase iniziale, di rodaggio, utile a capire se lo strumento possa o meno funzionare. In base ai risultati ottenuti si traccerà poi la strategia da adottare. In questa fase iniziale la sperimentazione, almeno per ora, riguarderà le citta metropolitane.