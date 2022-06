Risultati elezioni Gaeta 2022: Cristian Leccese eletto Sindaco, le preferenze ai consiglieri, come sarà il nuovo Consiglio Comunale

E’ Cristian Leccese il nuovo Sindaco di Gaeta. Il Candidato ha superato gli sfidanti strappando peraltro un risultato piuttosto netto ottenendo oltre il 60% delle preferenze. Al 18.75% Sabina Mitrano, mentre più indietro troviamo D’Amante e gli altri candidati.

Elezioni Gaeta i voti finali alle liste

Come pubblicato nelle scorse ore ecco i dati definitivi del primo e a questo punto unico turno delle comunali 2022 svoltesi a Gaeta. In testa troviamo Leccese per l’appunto che viene eletto così Sindaco della città.

Cristian Leccese: 64.85%

Gaeta Democratica: 8.24%

Azzurri per crescere ancora: 5.89%

Avanti tutta: 10.08%

LAB 32: 7.43%

Gaeta Tricolore: 5.89%

Le ali per Gaeta: 5.75%

Azione Popolare: 5.8%

Mitrano nel cuore: 25.31%

Sabrina Mitrano: 18.75%

Gaeta comunità di valore: 3.52%

PD: 5.86%

Europa Verde: 3.37%

Silvio D’Amante: 10.89%

Insieme con Silvio D’Amante: 7.42%

Movimento Cinque Stelle: 1.92%

Antonio Salone: 3.79%

Alternativa: 2.36%

Benedetto Crocco: 1.71%

Difendi Gaeta: 1.16%

Come sarà il nuovo Consiglio Comunale di Gaeta

Definita anche la composizione del nuovo Consiglio Comunale (clicca qui per vedere tutte le preferenze espresse ai consiglieri comunali). Questi i nominativi che siederanno nell’assise cittadina per i prossimi cinque anni: