Sfida a ‘colpi’ di tweet tra Matteo Salvini e Tommaso Zorzi: ‘Smettila’. Cosa sta succedendo

Dire che tra Matteo Salvini e Tommaso Zorzi non corre buon sangue, è certamente riduttivo. La questione non è di certo nuova: tra i due non c’è mai stata una grande simpatia e in più occasioni i due si sono trovati a battibeccare a seguito di esternazioni poco felici, soprattutto da parte del politico della Lega.

Scontro Salvini-Zorzi sui social

Ora che il voto si avvicina e la campagna elettorale incalza ad un ritmo innaturale, le cose si fanno ancora più calde. E tutto, intanto, viene veicolato ed esternato tramite messaggi, piattaforme sociale e dichiarazioni. Ed è così che, questa volta, un tweet dell’influencer rivolto al leader della Lega ha scatenato una vera e propria polemica sui social.

Tommaso Zorzi ha espresso senza mezzi termini la sua opinione inequivocabile sull’esponente del centro destra italiano, scrivendo direttamente su Twitter. Le sue parole: “Un idiota fatto e finito” con tanto di tag rivolto a Matteo Salvini.

Ed è subito campagna elettorale

Quest’ultimo, inevitabilmente, ha colto la palla al balzo e pubblicando a sua volta il tweet scrive in risposta: “Accipicchia, addirittura idiota? Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli italiani a decidere”. Un assist perfetto. Di fatto, si potrebbe dire che gli ha fatto un favore. Quale migliore occasione per avviare una campagna elettorale anche sui social dove, ormai, il dibattito è costante e continuo.

Lo scontro continua..

Non è tardata ad arrivare, ad ogni modo, anche la replica di Zorzi: “Ma piantala con la carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro”. Poi, il battibecco si sposta anche su Instagram: “Dopo aver espresso più volte il tuo pensiero contro la mia libertà di essere e di amare cosa volevi? Un sonetto d’amore in endecasillabo piano? Risp sul mio” ha scritto l’influencer.