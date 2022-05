Sisma Bonus 2022: come funziona, importi e a chi spetta

Buone notizie. Il Bonus Sisma è stato prorogato fino al 31 Dicembre del 2024. L’obiettivo è quello di poter agevolare le spese sostenute per i lavori di riduzione del rischio sismico sugli edifici. Come? Offrendo la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale dal 50 all’85% delle spese effettuate dal 2017. Vediamo i dettagli.

Come funziona il Sismabonus?

Il Bonus è pensato per cercare di offrire un sostengo a chiunque abbia sostenuto, a partire dal 2017, le spese per effettuare i lavori di riduzione del rischio sismico. La condizione è una: il bonus sarà dato solo a coloro che hanno una perizia eseguita da un professionista di progettazione strutturale o di direzione dei lavori delle strutture. Quindi da chi è ufficialmente un esperto, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura.

Importi e Detrazione

Il limite di spesa massimo, su cui calcolare la detrazione, è di 96mila euro l’anno per ogni unità immobiliare. Quindi, gli importi seguono queste direttive: