Testamento Silvio Berlusconi, cosa è stato lasciato a Marta Fascina: milioni e ville

Eredità Silvio Berlusconi, c’è molta curiosità sul patrimonio lasciato dall’ex Premier e leader di Forza Italia. A pochi giorni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023 a causa di una leucemia mielomonocitica, sono diverse le ipotesi sul suo testamento e sulla sua eredità. L’ex premier, che ha lasciato un patrimonio stimato in circa 4 miliardi di euro, frutto di una lunga e brillante carriera imprenditoriale e politica, avrebbe depositato le sue ultime volontà presso lo studio milanese del notaio Arrigo Roveda. Secondo la legge italiana, chi non ha coniuge ma più figli può disporre liberamente solo del 33% dei suoi beni, mentre il restante 67% deve essere ripartito tra i discendenti. Nel caso di Berlusconi, i figli sono cinque: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, nati dai due matrimoni con Carla Elvira Dall’Oglio e Veronica Lario. Ma la domanda che più si fa strada tra i curiosi è: alla fidanzata Marta Fascina ha lasciato qualcosa, se sì, che cosa?

Il testamento di Berlusconi: una sorpresa per Marta Fascina

Ma tra gli eredi dell’ex Cavaliere ci sarebbe anche Marta Fascina, la sua ultima compagna, deputata di Forza Italia e di 53 anni più giovane di lui. Secondo alcune indiscrezioni, Berlusconi avrebbe modificato il suo testamento in occasione del suo penultimo ricovero al San Raffaele di Milano, avvenuto nel maggio 2023, per inserire il nome della sua fidanzata tra i beneficiari della sua quota disponibile. Si tratterebbe di un gesto d’amore nei confronti di quella che lui stesso chiamava “moglie”, anche se non c’era stato nessun matrimonio ufficiale tra i due. Solo nel marzo 2022, infatti, Berlusconi e Fascina avevano celebrato il loro legame con una cerimonia simbolica a Villa Gernetto, in Brianza, alla presenza di amici e parenti.

Che cosa ha lasciato Berlusconi a Marta Fascina

Non si conoscono ancora i dettagli del testamento di Berlusconi, ma secondo alcuni rumor la somma destinata a Marta Fascina sarebbe cospicua: si parla di 100 milioni di euro (esattamente – si ironizza nel partito – a quanto ammonta il debito di Forza Italia) più una prestigiosa residenza immobiliare. Una cifra che potrebbe far storcere il naso ai figli dell’ex premier, che però non potrebbero opporsi alla sua volontà. Inoltre I figli ancora non hanno deciso se trasformare la villa di Arcore in un museo del “berlusconismo” e in una fondazione privata la cui gestione, s’ipotizza, sarebbe affidata dalla figlia Marina proprio a Marta. Quest’ultima ha partecipato ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, svoltisi il 14 giugno al Duomo di Milano, sedendosi in prima fila accanto ai figli dell’ex premier. Un’immagine che ha colpito l’opinione pubblica e che ha testimoniato il rispetto e l’affetto che legavano la giovane donna al suo compagno scomparso.